Виталий Кафанов покинул «Рубин»

Главный тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кфаанов покинул клуб «Рубин». Для тех, кто следил в последние годы за жизнью казанского клуба – это шок. Кафанов работал с Бердыевым и когда был игроком, и тренером стал при Бердыеве. Оба не лили друг на друга грязь при расставании. Наоборот, рассыпались в любезностях и признании уважения друг к другу. Но все же расстались. Жаль.