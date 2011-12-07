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Виталий Кафанов покинул «Рубин»

Виталий Кафанов покинул «Рубин»
Главный тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кфаанов покинул клуб «Рубин». Для тех, кто следил в последние годы за жизнью казанского клуба – это шок. Кафанов работал с Бердыевым и когда был игроком, и тренером стал при Бердыеве. Оба не лили друг на друга грязь при расставании. Наоборот, рассыпались в любезностях и признании уважения друг к другу. Но все же расстались. Жаль.
КВ
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