Форвард «Рубина» Иван Игнатьев принёс извинения за красную карточку в матче против «Локомотива». Соответствующую запись футболист опубликовал в сториз своего Instagram.

«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу свои извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Я очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел приносить вред команде своими действиями.

Сейчас у меня тяжёлый период. Он длится уже не короткое время. Я продолжу трудиться и работать, не сдамся. Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю и не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял, будьте здоровы», — написал нападающий.

Напомним, что в 17-м туре РПЛ игрок продлил свою безголевую серию до 16 матчей.