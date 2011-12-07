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Форвард «Рубина» Иван Игнатьев принёс извинения за красную карточку в матче против «Локомотива». Соответствующую запись футболист опубликовал в сториз своего Instagram.
«Болельщики, игроки, тренерский состав. Приношу свои извинения за удаление. Оставил команду в меньшинстве. Я очень расстроен этим моментом. Никогда не хотел приносить вред команде своими действиями.
Сейчас у меня тяжёлый период. Он длится уже не короткое время. Я продолжу трудиться и работать, не сдамся. Мало какой помощи на данный момент я приношу своими действиями. Я стараюсь, работаю и не сдаюсь. Поддерживайте, любите и не убивайте морально! Всех обнял, будьте здоровы», — написал нападающий.
Напомним, что в 17-м туре РПЛ игрок продлил свою безголевую серию до 16 матчей.