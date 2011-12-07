Трое «рубиновцев» сыграли за молодёжную сборную страны

Нападающие Кирилл Климов и Кирилл Косарев, а также защитник казанцев Данил Степанов поучаствовали в товарищеском матче между молодёжными сборными Сербии и России. Игра завершилась нулевой ничьей.

Климов вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Косарев и Степанов полностью отыграли вторую половину встречи.

Прошедшие сезоны РПЛ и ФНЛ трио футболистов «Рубина» провело преимущественно в арендах. Степанов сыграл 22 матча за «Ротор» и отметился одним голом, Климов — 12 (в том числе 1 в кубке России) за «Тамбов» и так же забил один мяч в ворота «Зенита», а Косарев — получил игровую практику во втором по силе дивизионе страны с «Томью», итог: 16 игр и 3 гола.