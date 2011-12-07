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УНИКС вырвал победу у «Бахчешехира»

Решающим стал бросок Джамара Смита.

Во втором туре группы А Еврокубка УНИКС вырвал победу у турецкого «Бахчешехира» за три секунды до конца матча. Встреча завершилась со счётом 89:88 (26:25, 22:22, 22:14, 19:29).

Решающим стал бросок Джамара Смита — защитник оказался самым результативным игроком казанцев в этот вечер, набрав 25 очков.

После двух туров УНИКС расположился на третьей строчке с тремя очками. В другом матче группы А, «Партизан» дома обыграл «Умана Рейер» — 95:73. Сегодня вечером состоится встреча «Бурк» (Франция) — «Ховентуд» (Испания).

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