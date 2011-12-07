Как «Локомотив» переехал «Рубин»

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Готовиться к трем заключительным встречам РПЛ этого года «Рубин» предпочел в комфортных условиях, улетев в начале прошлой недели в Сочи. Причина вполне понятна: в Казани подморозило до -13 в дневные часы, в на юге страны в это же время +15. А перед самым вылетом команды на матч в Москву стало известно, что форвард Деспотович остался в тепле: игрок практически одновременно со взлетом самолета запостил в Instagram фотографию из отеля.
«Локомотив» к 17-му туру подошел с печальной статистикой — за неделю команда не смогла обыграть «Ахмат» и провалилась в домашнем матче с «Зальцбургом», утратив шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Примечательно, что с австрийцами не играл полузащитник Крыховяк из-за положительного теста на коронавирус. Спустя четыре дня поляк оказался в старте на матч с «Рубином» — чудеса медицины, не иначе.
Казанцы по сравнению с прошлым туром провели точечные перестановки в основе. Вместо Ильи Самошникова, перебравшего желтых карточек, на левом фланге обороны появился Михаил Меркулов, в старт вернулся Хван Ин Бом, а Солтмурад Бакаев уступил место на фланге полузащиты Александру Зуеву.
Кореец Ин Бом взял с места в карьер и на третьей минуте хлестким ударом прошил Гильерме с приличной дистанции. Здесь следует петь дифирамбы не только левой ноге легионера, но и выбору позиции вратарем — игрок российской сборной выдвинулся слишком высоко и слегка утратил связь с «рамой» за спиной, полетев совершенно в другой от направления мяча угол. Атакой позже Иван Игнатьев открыл личный счет ударам «в молоко» в этот день — форвард кивком головы отправил мяч сильно выше ворот из выгодной позиции. Едва таймер отсчитал 10 игровых минут — и Игнатьев вновь сотворил в штрафной соперника нечто неведомое: поймав рикошет от Рыбуса, нападающий в касание пробил низом мимо ближнего угла.
«Не забиваешь ты — забивают тебе», — вспомнил банальную истину «Локо» и сравнял счет на 16-й минуте, здесь тоже не обошлось без вратарской ошибки. Вторую игру подряд Слуцкий доверяет место в «раме» Никите Медведеву, что вполне объяснимо: Дюпин организовал приличный пакет результативных ляпов с «Ростовом», а Медведев смог засушить встречу с ЦСКА и заслужил выйти на поле в Москве. Тем не менее отсутствие практики у вратаря сказалось на его навыках: в первом голе «Локо» кипер выронил мяч из рук, пытаясь прервать подачу со стандарта, а Владислав Игнатьев добил снаряд в цель.
— Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют, — объяснил после матча Слуцкий. — Поэтому, если каждый из вратарей допускает ошибки, мы получим двух вторых вратарей.
Вероятно, глядя на подвиги московского Игнатьева, Игнатьев казанский тоже решил внести свое имя в протокол — до конца тайма он в борьбе за мяч оприходовал по ногам Рыбуса на желтую карточку. «Локомотив» же имел еще пару хороших шансов повести в счете до перерыва. Например, в перекладину после подачи от углового флажка направил снаряд защитник Чорлука.
Выйдя на поле в тайме втором, Иван Игнатьев продолжил бедокурить: несмотря на предупреждение от тренера, полученное в перерыве, о необходимости играть без фолов, нападающий попытался попрессинговать Чорлуку и врезал тому в бутсу. Арбитр среагировал на вопль хорвата, зажег перед игроком «Рубина» красный свет и отправил футболиста досматривать футбол в раздевалку. Слуцкий такими действиями игрока остался, мягко скажем, удивлен.
Итак, на поле остался один Игнатьев, который продолжил делать результат. Но перед этим «Рубин», невзирая на то что остался в меньшинстве, имел шикарную возможность повести в счете: Абильдгор вырезал прекрасный навес на дальнюю штангу ворот «Локо», куда открылся Макаров. Полузащитник касанием отправил Гильерме в партер, но зачем-то совершил лишние движения с мячом вместо удара по пустым воротам — подоспевший защитник «железнодорожников» смог потушить пожар.
Денис Макаров не забивает уже 10 матчей кряду, а в последних встречах и вовсе стал принимать неоднозначные решения. Например, в игре с ЦСКА минимум пару раз не отдавал передачи партнеру (пусть это и был Игнатьев), нанося удары из невыгодного положения. Несмотря на 7/7 удачных обводок в Москве, игрока ждет серьезный профилактический разговор с тренером.
На 65-й минуте вездесущий московский Игнатьев продолжил поступательно двигаться к своему первому в футболке «Локомотива» дублю и попытался в штрафной перевесить Медведева в верховой борьбе. Вратарь «Рубина» такие кульбиты не оценил и по-провинциальному (напомним, что игрок родился и вырос в футболиста в Ижевске) врезал полузащитнику коленом в живот. Арбитр после обращения к VAR назначил пенальти — удар с «точки» без проблем реализовал Антон Миранчук.
В попытке спасти матч тренер казанцев выпустил на поле Хвичу, но легионер по-прежнему не набрал оптимальную форму и запомнился разве что одним неопасным ударом по воротам да одной обводкой. Зато за 5 минут до конца основного времени «железнодорожники» сняли все вопросы о победителе: Игнатьев оказался расторопнее других в штрафной и зафиксировал окончательный счет — 3:1.
Фактически «Рубин» провалился в столице из-за ошибок трех футболистов, и больше всего здесь претензий к Ивану Игнатьеву. Пока семимиллионный форвард в рубиновой футболке «настрелял» свои три гола с пенальти, а последние 16 матчей (в РПЛ, Кубке и молодежной сборной) вовсе молчит. Подобные огрехи дорого стоят команде — при существующей плотности в таблице она все ближе к «любимому» десятому месту, нежели первой восьмерке. До конца года Слуцкому осталось сыграть с «Тамбовом» и «Ахматом», и осечки с такими командами в среде болельщиков точно воспримут в негативном свете.