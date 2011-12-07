Как «Локомотив» переехал «Рубин»

Вратарская ротация не принесла желаемого результата

Готовиться к трем заключительным встречам РПЛ этого года «Рубин» предпочел в комфортных условиях, улетев в начале прошлой недели в Сочи. Причина вполне понятна: в Казани подморозило до -13 в дневные часы, в на юге страны в это же время +15. А перед самым вылетом команды на матч в Москву стало известно, что форвард Деспотович остался в тепле: игрок практически одновременно со взлетом самолета запостил в Instagram фотографию из отеля.

«Локомотив» к 17-му туру подошел с печальной статистикой — за неделю команда не смогла обыграть «Ахмат» и провалилась в домашнем матче с «Зальцбургом», утратив шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Примечательно, что с австрийцами не играл полузащитник Крыховяк из-за положительного теста на коронавирус. Спустя четыре дня поляк оказался в старте на матч с «Рубином» — чудеса медицины, не иначе.

Казанцы по сравнению с прошлым туром провели точечные перестановки в основе. Вместо Ильи Самошникова, перебравшего желтых карточек, на левом фланге обороны появился Михаил Меркулов, в старт вернулся Хван Ин Бом, а Солтмурад Бакаев уступил место на фланге полузащиты Александру Зуеву.

Кореец Ин Бом взял с места в карьер и на третьей минуте хлестким ударом прошил Гильерме с приличной дистанции. Здесь следует петь дифирамбы не только левой ноге легионера, но и выбору позиции вратарем — игрок российской сборной выдвинулся слишком высоко и слегка утратил связь с «рамой» за спиной, полетев совершенно в другой от направления мяча угол. Атакой позже Иван Игнатьев открыл личный счет ударам «в молоко» в этот день — форвард кивком головы отправил мяч сильно выше ворот из выгодной позиции. Едва таймер отсчитал 10 игровых минут — и Игнатьев вновь сотворил в штрафной соперника нечто неведомое: поймав рикошет от Рыбуса, нападающий в касание пробил низом мимо ближнего угла.

«Не забиваешь ты — забивают тебе», — вспомнил банальную истину «Локо» и сравнял счет на 16-й минуте, здесь тоже не обошлось без вратарской ошибки. Вторую игру подряд Слуцкий доверяет место в «раме» Никите Медведеву, что вполне объяснимо: Дюпин организовал приличный пакет результативных ляпов с «Ростовом», а Медведев смог засушить встречу с ЦСКА и заслужил выйти на поле в Москве. Тем не менее отсутствие практики у вратаря сказалось на его навыках: в первом голе «Локо» кипер выронил мяч из рук, пытаясь прервать подачу со стандарта, а Владислав Игнатьев добил снаряд в цель.

— Частые замены предопределены тем, что есть недовольство вратарями, которые играют, — объяснил после матча Слуцкий. — Поэтому, если каждый из вратарей допускает ошибки, мы получим двух вторых вратарей.

Вероятно, глядя на подвиги московского Игнатьева, Игнатьев казанский тоже решил внести свое имя в протокол — до конца тайма он в борьбе за мяч оприходовал по ногам Рыбуса на желтую карточку. «Локомотив» же имел еще пару хороших шансов повести в счете до перерыва. Например, в перекладину после подачи от углового флажка направил снаряд защитник Чорлука.

Выйдя на поле в тайме втором, Иван Игнатьев продолжил бедокурить: несмотря на предупреждение от тренера, полученное в перерыве, о необходимости играть без фолов, нападающий попытался попрессинговать Чорлуку и врезал тому в бутсу. Арбитр среагировал на вопль хорвата, зажег перед игроком «Рубина» красный свет и отправил футболиста досматривать футбол в раздевалку. Слуцкий такими действиями игрока остался, мягко скажем, удивлен.

«Локо» дожал соперника, проявив волю

Итак, на поле остался один Игнатьев, который продолжил делать результат. Но перед этим «Рубин», невзирая на то что остался в меньшинстве, имел шикарную возможность повести в счете: Абильдгор вырезал прекрасный навес на дальнюю штангу ворот «Локо», куда открылся Макаров. Полузащитник касанием отправил Гильерме в партер, но зачем-то совершил лишние движения с мячом вместо удара по пустым воротам — подоспевший защитник «железнодорожников» смог потушить пожар.

Денис Макаров не забивает уже 10 матчей кряду, а в последних встречах и вовсе стал принимать неоднозначные решения. Например, в игре с ЦСКА минимум пару раз не отдавал передачи партнеру (пусть это и был Игнатьев), нанося удары из невыгодного положения. Несмотря на 7/7 удачных обводок в Москве, игрока ждет серьезный профилактический разговор с тренером.

На 65-й минуте вездесущий московский Игнатьев продолжил поступательно двигаться к своему первому в футболке «Локомотива» дублю и попытался в штрафной перевесить Медведева в верховой борьбе. Вратарь «Рубина» такие кульбиты не оценил и по-провинциальному (напомним, что игрок родился и вырос в футболиста в Ижевске) врезал полузащитнику коленом в живот. Арбитр после обращения к VAR назначил пенальти — удар с «точки» без проблем реализовал Антон Миранчук.

В попытке спасти матч тренер казанцев выпустил на поле Хвичу, но легионер по-прежнему не набрал оптимальную форму и запомнился разве что одним неопасным ударом по воротам да одной обводкой. Зато за 5 минут до конца основного времени «железнодорожники» сняли все вопросы о победителе: Игнатьев оказался расторопнее других в штрафной и зафиксировал окончательный счет — 3:1.

Фактически «Рубин» провалился в столице из-за ошибок трех футболистов, и больше всего здесь претензий к Ивану Игнатьеву. Пока семимиллионный форвард в рубиновой футболке «настрелял» свои три гола с пенальти, а последние 16 матчей (в РПЛ, Кубке и молодежной сборной) вовсе молчит. Подобные огрехи дорого стоят команде — при существующей плотности в таблице она все ближе к «любимому» десятому месту, нежели первой восьмерке. До конца года Слуцкому осталось сыграть с «Тамбовом» и «Ахматом», и осечки с такими командами в среде болельщиков точно воспримут в негативном свете.