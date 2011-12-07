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Сборная России по хоккею в первом матче «Кубка Карьяла-2018» выиграла у хозяев

Россияне отлично начали встречу – в начале матча Григоренко убежал с помощью партнера один на один с вратарем соперника и переиграл его – 0:1. А затем в большинстве точный бросок удался Нестерову – 0:2 уже в первом периоде.
А на 25-й минуте отличился защитник «Ак Барса» Андрей Педан – дебют Андрея в сборной России прошел успешно – 0:3. С таким счетом и закончился второй период. С таким же счетом завершилась и эта игра. Россияне откровенно порадовали – команда Ильи Воробьева не дала сопернику никаких шансов, и даже герой КХЛ голкипер Местола не помог.
КВ
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