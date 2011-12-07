Сборная России по хоккею в первом матче «Кубка Карьяла-2018» выиграла у хозяев

А на 25-й минуте отличился защитник «Ак Барса» Андрей Педан – дебют Андрея в сборной России прошел успешно – 0:3. С таким счетом и закончился второй период. С таким же счетом завершилась и эта игра. Россияне откровенно порадовали – команда Ильи Воробьева не дала сопернику никаких шансов, и даже герой КХЛ голкипер Местола не помог.