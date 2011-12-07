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Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

После завершения четвертых туров групповых турниров Лиги Европы стало ясно: Россия в рейтинге УЕФА подобралась к сборной Франции в рейтинге еще на 0, 833 очка.
Всего с начала евросезона российские клубы набрали 32,5 очка. На данный момент Россия идет на шестом месте в рейтинге УЕФА с результатом 48,362 балла. Это дает право в следующем сезоне на три команды в Лиге чемпионов и три – В Лиге Европы. Пока Россия отстает от Франции на 5,332 очка.
КВ
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