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Лига чемпионов: «Реал» обыграл «Аякс» на выезде, «Тоттенхэм» дома разгромил «Боруссию»

Лига чемпионов: «Реал» обыграл «Аякс» на выезде, «Тоттенхэм» дома разгромил «Боруссию»
В Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8 финала. В первом матче противостояния мадридский «Реал» сумел одолеть в гостях голландский «Аякс», но со скромным счетом – 2:1. Все голы в этом интереснейшем матче были забиты во втором тайме.  На 60-й минуте Бензема открыл счет, через четверть часа Зиеш счет сравнял, а победный гол Асенсио провел в самой концовке матча. Ответный матч пройдет на «Сантяьго Бернабеу», и там «Аяксу» придется несладко.Впервые в этом матче в Лиге чемпионов была использована система VAR, и благодаря этому гол в ворота «Реала» был отменен.«Тоттенхэм» на своем поле принимал на «Уэмбли» «Боруссию» из Дортмунда, и неожиданно добился разгрома. Сон Хын Мин отличился в первом тайме, а в концовке Вертонген и Льоренте создали отличный задел перед ответным выездным матчем – 3:0.
КВ
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