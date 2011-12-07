Сборная России по волейболу за полтора года до Олимпиады осталась без главного тренера

Экс-главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников переведен на должность руководителя программы подготовки мужской сборной России к чемпионату мира 2022 года. На последнем чемпионате мира команда сыграла неудачно, по мнению игроков, как раз по вине Шляпникова. И тут такое перемещение, из-за которого сборная теперь осталась без главного тренера. Уже в марте будет объявлена фамилия нового главного тренера, и эксперты считают, что выбор федерации волейбола России будет сделан в пользу иностранного специалиста.