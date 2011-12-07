Курбан Бердыев о предстоящей игре с «Ростовом»: «Что-то пытаемся сделать в стандартных положениях»

- Неделю назад из команды ушел Виталий Кафанов, который, наверное, знает все про «Рубин», а теперь работает с «Ростовом». Возможно ли за неделю придумать что-то такое, чтобы его удивить?- Нет, в тренировочном процессе ничего не меняли. Что-то пытаемся сделать в стандартных положениях. Ведь он все знает, что мы делали.- Что можете сказать о «Ростове»?- С приходом игроков топ-уровня команда стала другая. И Еременко усилил, и Попов. Безусловно, им нужно раскатиться. Но уровень команды резко вырос. Думаю, «Ростов» наберет ход, и с каждым туром будет все опаснее и опаснее.- «Рубину» сложно будет бороться за еврокубки, учитывая еще и возможный бан. Начинаете ли вы в связи с этим решать более глобальные задачи?- Потихоньку да. Молодежь не вся психологически готова. Устойчив Сагитов. Сейчас Степанов на хороший уровень выходит. Абдуллин успокаивается немножко. Нагрузка, что он будет в стартовом составе давит на парня, но он становится все увереннее и увереннее. Достаточно хорошее впечатление в тренировочном процессе производят Микушин и Агапов. К сожалению, травму получил наш воспитанник Волк, но потенциал у этого парня очень высок.- Впервые Черчесов не вызвал в сборную игроков «Рубина», это удивило вас?- Нет, это решение главного тренера сборной, я не могу его обсуждать.- Был ли серьезный разговор с Уремовичем после кубка?- Да, он состоялся. Я думаю, Филип поменялся.