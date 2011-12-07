Нижнекамский «Нефтехимик» дома уступил «Амуру»

Каждый матч теперь для «Нефтехимика» — борьба за место в восьмерке лучших на «Востоке». И вот в домашнем матче против хабаровского «Амура» «волки» пропустили уже на второй минуте встречи — 0:1.Правда, через четыре минуты Павел Куликов счет сравнял — 1:1. А на 16-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед — 2:1. Отличился в большинстве Павел Порядин с передачи Райана Мэрфи.Но в середине второго периода последовало удаление Берглунда, и «Амур» своим шансом в большинстве воспользовался — Рассказов сравнял счет — 2:2.Более того, на 32-й минуте Ушенин и вовсе вывел «Амур» вперед — 2:3.Рафаэль Бикмуллин счет сравнял, но за минуту до второго перерыва хабаровчане вновь вышли вперед — 3:4.Нижнекамцы помчались отыгрываться, но в итоге получили шайбу в свои ворота — 3:5. И это поражение несколько осложнило нижнекамцам борьбу за место в восьмерке на «Востоке».