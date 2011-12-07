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«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче финала Кубка Гагарина

Омичи впервые одолели «армейцев» с сентября 2019 года.

В воскресенье стартовал финал Кубка Гагарина. В первом матче «Авангард» в Москве обыграл ЦСКА — 4:1.

Омичи открыли счёт на 16-й минуте первого периода (отличился Егор Чинахов), а в середине второй двадцатиминутки Кирилл Готовец удвоил преимущество «ястребов». На второй минуте третьего периода Андрей Локтионов отквитал одну шайбу, но Рид Буше на 52-й минуте реализовал большинство, а Илья Каблуков в концовке поразил пустые ворота.

«Авангард» обыграл ЦСКА впервые с 1 сентября 2019 года, когда омичи стали обладателями Кубка Открытия. Вторая встреча серии состоится в Москве 20 апреля.

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