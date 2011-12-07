30-летний доигровщик Эрвин Нгапет перешёл в «Модену». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба. Волейболист заключил трёхлетнее соглашение.

Ранее Нгапет уже выступал в «Модене» в 2014–2018 годах, где стал чемпионом, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Затем француз перешёл в казанский «Зенит», где провёл три сезона.

«За эти три года многое изменилось, и теперь мы вместе с нетерпением ждем следующих трех после трех лет в холодной Казани. Добро пожаловать домой», — приводит слова президента «Модены» Кати Педрини официальный сайт клуба.