Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Рубин» проиграл «Сочи», ведя в счёте по ходу матча

Казанский клуб не выигрывает больше месяца.

В третьем туре РПЛ «Сочи» на своём поле обыграл «Рубин» со счётом 3:2. Два гола хозяева поля забили в концовке матча.

«Сочи» открыл счёт в концовке первого тайма — мяч головой забил Миха Мевля. На 67-й минуте Тимофей Маргасов сбил Хвичу в штрафной и Иван Игнатьев реализовал второй пенальти в этом сезоне. А спустя десять минут Кварацхелия создал голевой момент для Дениса Макарова — тот не без рикошета от ноги Миладиновича вывел казанцев вперёд.

Последние шесть минут матча стали бенефисом Кристиана Нобоа. Сначала эквадорец реализовал штрафной, а затем выполнил качественную подачу на Миладиновича, который головой пробил Дюпина.

Казанский клуб не знает побед уже больше месяца: последний раз «Рубин» обыгрывал «Краснодар», произошло это 9 июля.

КВ
Лента новостей