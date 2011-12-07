«Рубин» проиграл «Сочи», ведя в счёте по ходу матча

В третьем туре РПЛ «Сочи» на своём поле обыграл «Рубин» со счётом 3:2. Два гола хозяева поля забили в концовке матча.

«Сочи» открыл счёт в концовке первого тайма — мяч головой забил Миха Мевля. На 67-й минуте Тимофей Маргасов сбил Хвичу в штрафной и Иван Игнатьев реализовал второй пенальти в этом сезоне. А спустя десять минут Кварацхелия создал голевой момент для Дениса Макарова — тот не без рикошета от ноги Миладиновича вывел казанцев вперёд.

Последние шесть минут матча стали бенефисом Кристиана Нобоа. Сначала эквадорец реализовал штрафной, а затем выполнил качественную подачу на Миладиновича, который головой пробил Дюпина.

Казанский клуб не знает побед уже больше месяца: последний раз «Рубин» обыгрывал «Краснодар», произошло это 9 июля.