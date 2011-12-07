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«Рубину» нашлось место в рейтинге неожиданных чемпионов

Вместе с казанским клубом в него попали «Лестер Сити» и «Вольфсбург».

Портал Squawka подготовил рейтинг самых неожиданных чемпионов в европейских лигах, начиная с 1990 года. Место в нём нашлось и для казанского «Рубина», который выигрывал РПЛ в 2008 и 2009 годах.

Помимо российского клуба в рейтинг попали «Лестер Сити» (победитель АПЛ-2016), Вольфсбург» (завоевал титул в 2009-м), «Твенте» (чемпион страны 2010 года), «Монпелье» (лучший клуб Франции в 2012-м).

О хронологии первого чемпионства «Рубина» можно прочитать здесь.

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