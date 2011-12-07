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Руслан Нигматуллин: «Рубин» выставил слишком большой ценник за Кварацхелию

Экс-игрок «КАМАЗа», «Спартака» и «Локомотива» считает, что 20 млн. евро — неадекватная цена за молодого полузащитника.

Руслан Нигматуллин, экс-вратарь «КАМАЗа», «Спартака» и «Локомотива» в интервью Sportbox заявил, что к нему обращались из топ-клуба Италии по поводу трансфера одной из главных звезд «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«По поводу Хвичи ко мне лично прошлым летом обращались люди из „Наполи“. В том числе чемпион мира-2006 в составе сборной Италии. Но „Рубин“ выставил слишком большой ценник — 20 миллионов евро. Не срослось. И все быстро заглохло», — сказал Нигматуллин.

Впрочем, сам телеведущий считает, что Хвиче стоит предпочесть для продолжения карьеры другую европейскую топ-лигу.

«Я бы рекомендовал Хвиче перейти не в Серию А, а в бундеслигу. Например, в дортмундскую „Боруссию“. Она ему больше подходит», — резюмировал экс-вратарь челнинцев.

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