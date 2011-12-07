Казанский «Зенит» на выезде переиграл бельгийский «Кнак»

Во втором матче группового этапа Лиги европейских чемпионов в бельгийском городе Руселаре встречались с местным клубом «Кнак», и одержали уверенную победу – 3:1 (25:18, 25:20, 25:243, 25:19). Теперь 23 декабря в рамках чемпионата России «Зенит» сыграет с «Новой» из Новокуйбышевска.