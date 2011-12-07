Матч «Рубина» со «Спартаком» пройдет со зрителями

На матч первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги 2021/22 «Рубин» — «Спартак» будут допущены зрители. Об этом сообщает официальный твиттер казанского клуба.

При этом количество допущенных на «Ак Барс Арену» болельщиков будет ограничено 30% от вместимости стадиона. То есть при вместимости в 45 тыс. зрителей на матч могут прийти 13,5 тыс. болельщиков.

В тексте обращения клуб из столицы Татарстана также призывает соблюдать все антиковидные меры и заранее извиняется за дополнительные неудобства, которые могут возникнуть при посещении футбольного поединка.

Вчера, 21 июля появилась информация, что Роспотребнадзор запретил проводить матч в присутствии болельщиков. Минспорта РТ опровергло эту информации «Казанским ведомостям», заявив, что решения по матчу еще не принято.