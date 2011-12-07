Леонид Слуцкий: «Рубину» тяжело без Кварацхелии и Деспотовича

Отсутствие ведущих игроков казанского клуба «Рубин» — Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича плохо сказывается на игре команды. Об этом рассказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции после матча с «Химками».

«Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков — ключевого нападающего и самого яркого вингера, то понятно, что мы теряем в качестве. Это очевидно, здесь не надо быть специалистом, чтобы понять, что когда у тебя нет основного ударного форварда, который один из лучших в чемпионате, который в прошлом сезоне забил 14 мячей, что нам тяжеловато, мягко говоря», — сказал главный тренер «Рубина».

Также Слуцкий отметил, что сроки восстановления Кварацхелии и Деспотовича до сих пор неизвестны.

«Пока не могу ответить, когда они вернутся на поле. Если бы я знал, то сказал бы об этом, но пока у меня нет такой информации. Что бы я ни сказал, это может быть неправдой», — подчеркнул он.

Встреча между «Рубином» и Химками завершилась со счетом 1:1. Следующую игру «Рубин» сыграет на выезде против «Краснодара» 27 августа.