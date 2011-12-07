УНИКС в Малаге упустил победу в матче против «Уникахи»

И начал гости уверенно – 10:0. Но вот издали казанцы забить не могли, и тем уступали хозяевам – сначала 16:16, а затем и 33:36. Получил микроповреждение Морган, и по-прежнему не шли трехочковые у УНИКСа– явно сбился прицел у Смита, бывшего игрока «Уникахи». И в третьей четверти не шли у гостей дальние броски, четыре фола было уже у Моргана, но в защите УНИКС держался, и перед заключительной четвертью вел – 52:48. Вел затем и 57:50, но тут высокий темп сыграл с казанцами злую шутку – несколько ошибок подряд на контроле мяча почти «съели» их преимущество. В концовке Казань потеряла из-за пяти фолов Ндура и Моргана, и встреча перетекла в овертайм – 70:70. Увы, в овертайме без двух «больших» УНИКС уступил – всего два очка – 80:82.