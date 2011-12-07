«Синтез» сыграл вничью с московским «Динамо»

В очередном матче чемпионата России ватерполисты казанского «Синтеза» на своей воде принимали московское «Динамо» и сыграли вничью – 10:10. Соперники попеременно лидировали в счете, и перед последним отрезком казанцы вели в два мяча – 8:6. Но динамовцы сумели в нервной концовке счет сравнять.