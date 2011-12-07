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«Ак Барс» проиграл на старте дважды подряд

Во втором матче серии вернулся на лед Данис Зарипов. Это был важный шаг тренерского штаба – кому, как не пятикратному обладателю Кубка Гагарина, за него бороться? А в воротах место занял Шарыченков.
Начало матча задержалось из-за проблем с освещением. Первые пять минут прошли в разведках боем, но омичи явно владели инициативой. И Кошелев на 9-й минуте вывел вперед хозяев – 1:0. А затем пошла череда удалений – и опять в пользу «Авангарда» и 2:0. «Ак Барс» даже в большинстве ничего не мог поделать с защитой хозяев.Второй период матча начался с удаления омичей. Увы, вновь ничего казанцы не создали у ворот Бобкова. И пропустили – 0:3. Правда, Постма все же в большинстве одну шайбу забил – 1:3. И тут же в большинстве казанцы сократили отрыв хозяев до минимума – 2:3 после броска Секача. Но еще до конца второго периода после удаления Педана омичи вновь забили – 4:2.Третий период начался в формате «4х4». И имел Зарипов свой момент, но Бобков выручил. А вот Шарыченков не смог спасти затем свои ворота – 5:2 в пользу Омска за 11 минут до конца третьего периода. Увы, шанс уже был упущен. Правда, сняв вратаря, казанцы забили – с передачи Зарипова дублем отметился Постма – 3:5.Но это был последний позитив в матче для Казани. Мы пропустили и шестую шайбу – 3:6. Так что домой «Ак Барс» едет с двумя поражениями.
КВ
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