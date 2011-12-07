Полузащитник Хвича Кварацхелия пропустит контрольные матчи сборной Грузии, утверждает портал goal.ge.

Игрок покинет расположение сборной, но не из-за травмы, а по причине трансферных переговоров. Переговоры находятся в активной фазе, в связи с чем принято решение не рисковать здоровьем футболиста в грядущих контрольных матчах.

В числе претендентов на Хвичу ранее фигурировали многие европейские клубы. «Рубин» же уже приобрёл футболиста на позицию легионера.