Отстранен пожизненно: футбольный судья сделал 19 тысяч ставок за два года

Российскому футбольному арбитру удалось поставить своеобразный антирекорд. Всего за два года активной деятельности он совершил такое количество ставок на спорт, которое заставит присвистнуть многих любителей азартных игр.

По информации Sport24, Александр Шимарыгин, обслуживавший преимущественно матчи ФНЛ, смог заключить около 19 тысяч пари за два года на общую сумму более 65 млн рублей. Что действительно любопытно, так это имя под которым бывший судья зарегистрировался в одной из букмекерских контор. Шимарыгин не нашел нужным выдумывать хитроумные схемы и совершал все ставки под своим реальным ФИО.

Наказание для 37-летнего арбитра последовало суровое. Комитет по этике РФС пожизненно отстранил любителя азарта от любой деятельности, связанной с футболом. Впрочем, на возможность делать ставки и дальше решение комитета никак не повлияет.