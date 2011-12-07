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Казанский «Зенит» остался без титула. И не только в регламенте дело

Казанский «Зенит» остался без титула. И не только в регламенте дело
На клубном чемпионате мира по волейболу  казанский «Зенит» не пробился в полуфинал - после того, как казанцы дважды уступили на тай-брейках, они потеряли всякие шансы на продолжение борьбы. Согласно регламенту, на этот раз дело было не столько в набранных очках, сколько в количестве побед в группе. Так что победа в последнем матче над польской «Скрой» (3:1) уже ничего не решала. «Зенит» на этот раз остался без титула. Откровенно говоря, в обоих матчах волжане выглядели уставшими. И не мудрено – в этом сезоне зенитовцы играли в мировой лиге, и на чемпионате мира, и в итоге ни Нгапет, ни Андерсон, да и россияне своей лучшей игры не показали. Что ж, на ошибках учатся. И чемпионат, кстати, еще не закончился – теперь Россию представляет «Факел» из Нового Уренгоя. 
КВ
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