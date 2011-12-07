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Бывший защитник «Рубина» заключит контракт с клубом «Красава»

Футболист смог привлечь внимание тренерского штаба по итогам первого сбора.

20-летний воспитанник академии «Рубина» заключит контракт с клубом «Красава», об этом сообщает официальная группа команды. Защитник сумел привлечь внимание тренерского штаба по итогам двухнедельного сбора и попал в список четырёх футболистов, которым предложены трудовые договоры.

За свою карьеру Абдуллин провёл 25 матчей на профессиональном уровне в молодежном первенстве России и ФНЛ, а также по одной игре в РПЛ и Кубке страны. Казанский клуб расторг с ним контракт в июле 2020 года, с того момента защитник был в статусе свободного агента.

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