Спортивный марафон «Сила России» объединил тысячи жителей Татарстана

В Казани подвели итоги четвертого сезона Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в Республике Татарстан. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» координаторы проекта рассказали о масштабной работе, которая велась с февраля по осень 2025 года. Марафон, посвященный Году защитников Отечества, стал по-настоящему народным движением, объединившим профессиональных спортсменов, ветеранов, детей и целые семьи.

Как отметила координатор марафона в Татарстане, член Общественной палаты РФ Ольга Павлова, в этом сезоне было уделено особое внимание вовлечению в спортивную жизнь жителей городов-побратимов из Луганской Народной Республики и Запорожской области.

«Мы посетили Луганское высшее училище физической культуры, которое в 2014 году подверглось бомбардировке, но продолжает готовить новых чемпионов», – поделилась Ольга Павлова.

В рамках марафона был передан спортивный инвентарь перспективным спортсменам, а в Лисичанске и Бердянске прошли соревнования по сдаче норм ГТО. Трогательным моментом стало посмертное вручение золотого знака ГТО семье студента, погибшего при защите Донбасса.

Важной частью марафона стала поддержка участников специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья. В казанском центре «Триумф» состоялись соревнования по бадминтону для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в которых приняли участие 76 человек из 16 регионов России. Открывал эти соревнования участник СВО, что стало символическим жестом поддержки.

Республика показала невероятную активность в организации мероприятий. Тренировки с олимпийскими чемпионами прошли по всему Татарстану. Легендарный хоккеист Данис Зарипов провел мастер-класс для юных спортсменов в Высокогорском районе, а знаменитые гимнастки сестры Аверины поделились своим опытом в Казанском центре гимнастики. В легкоатлетическом манеже прошли соревнования на призы Гульнары Самитовой-Галкиной, а в Верхнеуслонском районе – по стендовой стрельбе на призы Светланы Деминой.

Ксения Дромняк, сопредседатель Регионального совета сторонников ВПП «Единая Россия», подчеркнула, что марафон с каждым годом набирает популярность и охватывает все муниципальные районы республики. Особенно запомнились мероприятия в Нурлате, где жители сделали 29 220 отжиманий – ровно столько мирных дней прошло на тот момент со дня окончания Великой Отечественной войны. Неожиданным и приятным открытием стало возрождение прыжков в резиночку – любимой игры нескольких поколений. В День физкультурника в экстрим-парке «УРАМ» профессиональные инструкторы показывали детям и взрослым, как правильно выполнять упражнения с резинкой.

Представитель Лениногорска Игорь Храмов рассказал об успехах своего города в развитии городошного спорта. Благодаря построенной площадке и системной работе, команда из Лениногорска заняла призовые места на всероссийских соревнованиях в Крыму. Еще одним значимым событием стал 17-й межрегиональный турнир по боксу с участием депутата Госдумы, чемпиона мира Николая Валуева.

Марафон доказал, что спорт не имеет границ и возрастных ограничений. В Горьковско-Альметьевском лесу прошла массовая зарядка для людей старшего поколения, в Зеленодольске состоялся футбольный турнир для пап с детьми, а в Альметьевске 500 человек участвовали в спортивной эстафете под проливным дождем. Как точно заметила Ольга Павлова, в этом марафоне нет проигравших. Каждый, кто вышел на спортивную площадку, будь то ребенок или человек старшего поколения, уже стал героем.