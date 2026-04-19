Спрос на жилье в Татарстане в марте остался на стабильном уровне

Весной текущего года ситуация на рынке недвижимости республики не претерпела резких изменений. Как сообщили в Росреестре Татарстана, показатели февраля и марта по первичному и вторичному сегментам оказались сопоставимы.

Так, в первом месяце весны оформили 1,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), тогда как в феврале — 1,4 тысячи. За весь первый квартал 2026 года зарегистрировано чуть более 5 тысяч ДДУ, что на 8,7% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

На вторичном рынке также наблюдается устойчивая динамика. В феврале зафиксировали 11,2 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (ДКП), в марте — 12,2 тысячи. Среди них 844 сделки пришлись на индивидуальные жилые дома и 5,7 тысячи — на земельные участки. В целом за январь — март зарегистрировано 32,7 тысячи ДКП.

Как отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров, после заметного падения спроса на новостройки в феврале (что эксперты связывали с ужесточением условий семейной ипотеки), в марте наступила стабилизация — дальнейшего снижения числа регистраций ДДУ не произошло. На вторичном рынке, добавил он, сохраняется сбалансированный спрос без резких колебаний.