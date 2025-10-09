Сроки передачи показаний приборов учёта в Казани продлены до 25-го числа

news_top_970_100
Город
9 октября 2025  09:22

Жители Казани получили больше времени для передачи показаний счётчиков. Система «Открытая Казань» расширила период приёма данных: теперь сообщить информацию о потреблении коммунальных ресурсов по телефону можно с 10 по 25 число каждого месяца. Ранее этот срок начинался только с 15-го числа. 

Для удобства граждан данные можно передавать по единому номеру: +7 (843) 236-41-23. Звонок бесплатный, а система работает в автоматическом режиме — без необходимости ждать оператора. 

Кроме телефонного способа, у жителей остаётся несколько альтернативных каналов:

  •  через портал государственных услуг Республики Татарстан в разделе «Услуги ЖКХ»;
  •  в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении АО «Татэнергосбыт». 

Также доступны различные способы оплаты услуг ЖКХ: через портал госуслуг, банковские приложения, терминалы, отделения почты и банка.   

news_right_column_240_400
Новости
Программа «Наш двор» в этом году пришла в 677 татарстанских дворов
В Нижнекамске скончался основатель первой телестудии Виталий Мамонтов
Привиться от гриппа еще не поздно
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
К 2030 году товарооборот между Россией и Индией хотят нарастить до 100 млрд долларов
В Казани завершено строительство ЖК «Мәхәббәт» в районе «Салават Купере»
В РТ за 9 месяцев 2025 года в ДТП погибли 239 человек
Как «Водоканал» с засором боролся
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается
«Химия была, но мы расстались»: истории тех, кто не сдается