Сроки передачи показаний приборов учёта в Казани продлены до 25-го числа

Жители Казани получили больше времени для передачи показаний счётчиков. Система «Открытая Казань» расширила период приёма данных: теперь сообщить информацию о потреблении коммунальных ресурсов по телефону можно с 10 по 25 число каждого месяца. Ранее этот срок начинался только с 15-го числа.

Для удобства граждан данные можно передавать по единому номеру: +7 (843) 236-41-23. Звонок бесплатный, а система работает в автоматическом режиме — без необходимости ждать оператора.

Кроме телефонного способа, у жителей остаётся несколько альтернативных каналов:

через портал государственных услуг Республики Татарстан в разделе «Услуги ЖКХ»;

в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении АО «Татэнергосбыт».

Также доступны различные способы оплаты услуг ЖКХ: через портал госуслуг, банковские приложения, терминалы, отделения почты и банка.