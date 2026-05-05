Столкновение «Лады» с «КамАЗом» в Татарстане унесло жизни двоих человек

Сегодня на 815-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. Водитель автомобиля «Лада» 1955 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ», двигавшимся в противоположном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают автоинспекторы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.