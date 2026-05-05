Столкновение «Лады» с «КамАЗом» в Татарстане унесло жизни двоих человек

news_top_970_100
Республика
5 мая 2026  14:37

Сегодня на 815-м километре автодороги М-7 «Волга» произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. Водитель автомобиля «Лада» 1955 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ», двигавшимся в противоположном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают автоинспекторы.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожной безопасности.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани отобрали финалисток конкурса «Краса Татарстана 2026»
В АТК РТ предупредили об уголовной ответственности за ложные сообщения о терактах
В РТ открылся конкурс на получение субсидий для развития автотуризма вдоль трассы М12
Столкновение «Лады» с «КамАЗом» в Татарстане унесло жизни двоих человек
В РТ размер нисаба на Курбан-байрам вырос до 100 тысяч рублей
Имущественная витрина Татарстана насчитывает уже более 500 объектов
Четыре игрока «Ак Барса» командированы в «Нефтяник»
В Казани на четыре дня закроют участок улицы Годовикова