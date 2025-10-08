Студенческий матч по крикету в столице РТ укрепит связи России и Индии

В Татарстане закладывается фундамент для укрепления партнерства между Россией и Индией не только на полях деловых переговоров, но и спортивных арен. Впервые в столице Татарстана 8 и 9 октября пройдет масштабный бизнес-форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность». Однако его главной неформальной площадкой станет не конференц-зал, а крикетное поле.

Спортивная дипломатия в действии

Центральным спортивным событием форума станет товарищеский матч по крикету между студенческими командами России и Индии. Торжественное открытие игры состоится 9 октября в 10.00 на Центральном стадионе Казани.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, председатель РОО «Спортивный совет» РТ Марат Бариев, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности Министерства спорта РТ Игорь Головин, президент Федерации крикета РТ Эдуард Загретдинов и председатель РОО «Центр по развитию связей между Республикой Татарстан и Индией» Иштиак Ахмад Гилькар.

Примечательно, что старт матчу даст Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Винай Кумар. Дипломат сам является большим поклонником этой игры.

- Когда мы думали, какой вид спорта обязательно должен быть продемонстрирован на форуме, то представители Индии сразу нам сказали, что крикет, - рассказала Талия Минуллина. - Матч в Казани будет товарищеским, это открытое мероприятие, билет не нужен.

Выбор спортивной дисциплины не случаен. Крикет - не просто игра для Индии, это национальная страсть, объединяющая миллиарды людей. По уровню популярности и финансовым оборотам он прочно удерживает второе место в мире после футбола. Его глобальная аудитория превышает 2,6 миллиарда человек, а телетрансляции ключевых матчей собирают рекордное число зрителей. Например, матч Индия - Пакистан в 2023 году в прямом эфире одновременно смотрели 35 миллионов человек.

Как пояснил Марат Бариев, развитие крикета в России продиктовано стратегическими интересами. Во-первых, это укрепление гуманитарных связей внутри БРИКС, где крикет невероятно популярен. Во-вторых, игра способствует адаптации иностранных студентов, число которых в России планируется увеличить до 500 тысяч.

- В Индии крикетом увлечена вся страна, - напомнил Марат Бариев. - Представляете, какой это потенциал? К тому же с 2028 года этот вид спорта будет представлен на Олимпиаде. Для нас важно и с большим вниманием относиться к культуре такой большой и многонаселенной страны, партнера нашей страны.

Новый импульс для развития спорта в Татарстане

Осознание этого потенциала привело к созданию в Татарстане собственной Федерации крикета, которую возглавил Эдуард Загретдинов.

- Крикет - это спортивный мост между Россией и Индией, - пояснил он. - Этот вид спорта объединяет людей и создает ощущение партнерства. Мы хотим сделать его доступным каждому. Будем активно привлекать студентов вузов, особая роль будет у иностранных студентов.

Игорь Головин уверен, что олимпийский статус крикета с 2028 года открывает большие возможности для его развития в России.

- Как спортивному ведомству нам необходимо этот вид спорта развивать, чтобы готовить спортсменов для больших соревнований, - рассказал он. - Думаю, наши коллеги из Индии смогут нам помочь в популяризации.

Чтобы сделать сложную на первый взгляд игру ближе и понятнее для россиян, организаторы форума подготовили инновационный формат. В среду, 8 октября, в IT-парке имени Башира Рамеева все желающие смогут попробовать свои силы в виртуальном крикете. Используя шлем VR, можно будет попробовать отбить мяч.

По данным Российского союза крикета, в стране уже зарегистрировано более 50 тысяч игроков и ежегодно проводится около 50 турниров от Калининграда до Дальнего Востока. Студенческий матч в Казани - это не разовое событие, а важный кирпичик в фундаменте долгосрочных отношений, подчеркнула Талия Минуллина.

- Поддержка посольства Индии и личное участие полномочного посла в церемонии открытия матча придает особый статус товарищескому матчу, - резюмировала руководитель АИР РТ.