Сведения о нарушениях земельного законодательства начнут вносить в ЕГРН

На заседании Общественного совета при Росреестре Татарстана обсудили инициативы ведомства по совершенствованию муниципального земельного контроля. Предлагается синхронизировать полномочия федеральных и местных инспекторов, а также сделать информацию о нарушениях в отношении конкретных участков общедоступной.

Как пояснил замначальника отдела государственного земельного надзора Рустем Садриев, ключевая проблема сегодня — разница в размерах штрафов за одно и то же нарушение в зависимости от того, кто выдал предписание: федеральный или муниципальный инспектор. Предлагается унифицировать меры ответственности, не повышая действующие суммы штрафов.

Одно из главных нововведений — внесение данных о результатах муниципального земельного контроля в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это позволит любому заинтересованному лицу получать актуальные сведения о нарушениях в отношении определенного участка. Персональные данные владельцев при этом будут защищены.

Второй законопроект касается внедрения современных технологий. Планируется шире использовать беспилотники для обследования участков, что позволит проводить проверки бесконтактно — по аналогии с фиксацией нарушений ПДД. Это сократит число выездных проверок и минимизирует личные встречи собственников с инспекторами.

Член Общественного совета при Росреестре РТ Андрей Лисичкин отметил, что инициативы должны быть направлены не на карательные меры, а на взаимодействие с правообладателями, с учетом объективной реальности и возможности защиты прав каждого собственника.