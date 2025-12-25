Таможня Татарстана подвела итоги работы за 2025 год

По результатам 2025 года Татарстанская таможня выполнила все плановые показатели, установленные Федеральной таможенной службой и Приволжским таможенным управлением. Данные о работе ведомства были представлены на итоговом совещании под руководством начальника таможни Марата Гараева.

За отчётный период сотрудниками таможни было возбуждено 2 903 дела об административных правонарушениях. Эта цифра на 86 случаев превышает аналогичный показатель предыдущего года. Кроме того, значительно выросло число уголовных дел — с 8 в 2024 году до 19 в 2025 году.

В рамках контроля внутреннего рынка были проведены 67 проверок, которые позволили выявить более 23,8 тысяч единиц контрафактной продукции, включая одежду, обувь и игрушки. Также было обнаружено 25,6 тонн немаркированных фруктов и овощей. В общей сложности пресечённый ущерб правообладателям оценён более чем в 9 миллионов рублей.

Таможенники пресекли деятельность организаций, незаконно выводивших средства за рубеж. В частности, было выявлено одно из крупных нарушений, в рамках которого житель Казани перевёл более 57 миллионов рублей на счета турецких компаний по фиктивным контрактам на импорт несуществующего товара.

В сфере борьбы с контрабандой были возбуждены шесть уголовных дел, связанных с пересылкой сильнодействующих и психотропных веществ в международных почтовых отправлениях из других стран. Среди изъятых запрещённых веществ оказалось почти 2 килограмма различных наркотиков. Также пресечены попытки незаконного перемещения товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Вклад таможни в обеспечение безопасности на международных мероприятиях, проходивших в Татарстане, был отдельно отмечен руководством. В целом, по оценке заместителя начальника Приволжского таможенного управления Александра Малого, коллектив ведомства доказал свою эффективность и заслужил статус «сильной таможни сильного региона».