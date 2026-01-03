Татарскому краеведу Файзулхаку Ислаеву исполнилось 80 лет

Файзулхак Габдулхакович - автор 15 книг и монографий на русском и татарском языках, двух учебных пособий: «История России для мигрантов» (в соавторстве) и учебного пособия для учащихся старших классов средних общеобразовательных школ «Я и моя родословная». Опубликовал более 370 статей в научных сборниках, журналах, газетах, участвовал в более 40 научных форумах различных уровней, проходивших в разных регионах России.

Файзулхак Ислаев активно работает по изучению истории татарских деревень, подготовлены и изданы истории деревень Күктәкә (Азнакаевский район), Чәйкә (Пермский край), Урманасты Үтәмеш, Югары Чагадай (Черемшанский район), Каенсар (Арский район), Султангулово (Оренбургская область). Участвовал и выступал на научно-практических конференциях краеведов в Йошкар-Оле, Азнакаево, Муслюмово, Черемшане, Лениногорске, Пермском крае, Самаре, Ульяновске, Саратове, Уральске (Казахстан), Атырау (Казахстан). По его инициативе и под его научным руководством издана книга по истории 27 татарских деревень Октябрьского района Пермского края.

Файзулхак Габдулхакович принял участие в заседании круглого стола по актуальным вопросам краеведениям, которое состоялось перед новым годом в редакции «Казанских ведомостей».

- Действительно краеведение стало настоящим народным движением. По указу сверху эту работу никто не сможет заставить вести. Здесь необходима заинтересованность человека в том, чтобы узнать историю своего края, своей деревни, своей семьи, - подчеркнул Файзулхак Габдулхакович, - Думаю, что у нас сейчас выработалась наиболее оптимальная форма работы: у нас с появилась площадки, где мы можем обсуждать свои проблемы – это Комитет по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар и РОО «Общество татарских краеведов», которые возглавляет профессор Альберт Бурханов. Уже несколько лет подряд группа краеведов выезжает в разные регионы России, там мы проводим конференции. И при этом татарские краеведы являются не только послами татарского народа, но послами России, это мы особо чувствуем, когда приезжаем в Казахстан, Беларусь. И вы знаете, как нас там хорошо, тепло принимают, как мы вместе поем казахские и татарские народные песни. Так работает настоящая народная дипломатия, и сегодня эта дипломатия очень важна, особенно в тех регионах, которые когда-то были в составе Советского Союза.

Редакция газеты «Казанские ведомости» поздравляет Файзулхака Габдулхаковича с юбилеем!