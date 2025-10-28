Татарстан экспортировал 34,8 тысяч тонн масличных культур с начала года

Специалисты Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Татарстане подтвердили качество и безопасность 34,8 тысяч тонн масличных культур, предназначенных для экспорта. Основной объем составили лен (13,8 тыс. т) и рапс (12,9 тыс. т), также были проанализированы горчица, подсолнечник и другие культуры.

Продукция татарстанских аграриев поставлялась в 12 стран мира. Ключевыми импортерами стали Беларусь (39% от общего объема), Китай (29%) и Польша (21%). Особенно заметным стал рост поставок в Монголию — в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Татарстан укрепляет позиции одного из ведущих производителей масличных культур в Поволжье. Валовой сбор этой категории сельхозпродукции в республике в текущем году превысил 900 тысяч тонн, что на 7% больше показателя прошлого года. Лидерами производства остаются подсолнечник (свыше 400 тыс. т) и яровой рапс (более 320 тыс. т).