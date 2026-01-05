Татарстан готовится к новому ухудшению погоды: синоптики предупреждают о метелях

В ближайшие дни погодная обстановка в Татарстане вновь осложнится. По данным Гидрометцентра республики, уже в середине недели ожидаются снегопады и метели, в отдельных районах — интенсивные. В регионе продолжает действовать план «Буран».

В ночь на 6 января местами пройдет небольшой снег, возможна слабая метель. Температура опустится до −6…−11 градусов, днем сохранится мороз до −3…−8. На дорогах прогнозируются гололедица и снежные накаты.

Существенное ухудшение погоды ожидается в среду, 7 января. С приходом очередного циклона снег пройдет по всей территории республики, местами он будет сильным, не исключены метели. Ночью столбики термометров покажут −9…−14 градусов, днем — −4…−9.

В конце недели, 8–9 января, Татарстан окажется под влиянием южного циклона. Ожидаются осадки разного характера — от снега до мокрого снега и дождя, усиление ветра до 15–17 м/с, а также гололед. Температура днем может подняться до плюсовых значений.

Напомним, ранее из-за сложных погодных условий в республике фиксировались массовые ДТП, в том числе с погибшими.