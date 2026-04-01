Татарстан направит 73,7 млн рублей на инвентаризацию инженерных сетей после зимы

1 апреля 2026  11:06

На портале госзакупок опубликован тендер на проведение обследования объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели из республиканского бюджета выделено 73,7 млн рублей.

Работы затронут территории Елабужского, Нижнекамского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского и Зеленодольского районов, а также Набережных Челнов.

Подрядчику предстоит провести инвентаризацию сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Завершить все мероприятия необходимо до 15 октября 2026 года.

