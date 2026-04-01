Татарстан направит 73,7 млн рублей на инвентаризацию инженерных сетей после зимы

На портале госзакупок опубликован тендер на проведение обследования объектов инженерной инфраструктуры. На эти цели из республиканского бюджета выделено 73,7 млн рублей.

Работы затронут территории Елабужского, Нижнекамского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского и Зеленодольского районов, а также Набережных Челнов.

Подрядчику предстоит провести инвентаризацию сетей и объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Завершить все мероприятия необходимо до 15 октября 2026 года.