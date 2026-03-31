Татарстан направит около 3 млрд рублей на природоохранные проекты

31 марта 2026  11:17

В республике стартовала реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Общий объем финансирования природоохранных инициатив составит почти 3 млрд рублей, сообщил министр экологии РТ Азат Зиганшин на брифинге в Кабмине.

Основная часть средств пойдет на федеральный проект «Вода России». В рамках него уже ведется расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах. Согласована экологическая реабилитация реки Челны — работы приурочат к 400-летию автограда. С 2028 года начнется полномасштабная очистка казанской реки Ноксы.

Ранее, в рамках нацпроекта «Экология», в Татарстане реализовали 30 крупных мероприятий. Среди них — строительство очистных сооружений на Волге, рекультивация иловых полей и свалок. Общий объем инвестиций в охрану природы составил 106,8 млрд рублей, что позволило избежать ущерба в 117 млрд рублей и улучшить качество жизни 3,5 млн жителей.

На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание
В Татарстане с 1 апреля вводится весенний запрет на движение тяжеловесов
Рободоставка от расширяет географию в Казани: сервис запущен в двух новых районах
Юлия Маркова: «Казанские ведомости» - настоящая летопись жизни нашего города
Юлия Маркова: «Казанские ведомости» - настоящая летопись жизни нашего города
Ольга Левадная: Вы готовы прийти на помощь людям и отстаиваете семейные приоритеты
Ольга Левадная: Вы готовы прийти на помощь людям и отстаиваете семейные приоритеты
Александр Воронин: «КВ» сохраняет свою социальную направленность и читательскую аудиторию
Александр Воронин: «КВ» сохраняет свою социальную направленность и читательскую аудиторию
Рустем Загидуллин: Пусть «КВ» и впредь остаются эталоном ответственной и честной журналистики
Рустем Загидуллин: Пусть «КВ» и впредь остаются эталоном ответственной и честной журналистики
Дом учителя в Казани готов на 75% - открытие запланировано на начало лета