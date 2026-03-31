Татарстан направит около 3 млрд рублей на природоохранные проекты

В республике стартовала реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Общий объем финансирования природоохранных инициатив составит почти 3 млрд рублей, сообщил министр экологии РТ Азат Зиганшин на брифинге в Кабмине.

Основная часть средств пойдет на федеральный проект «Вода России». В рамках него уже ведется расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах. Согласована экологическая реабилитация реки Челны — работы приурочат к 400-летию автограда. С 2028 года начнется полномасштабная очистка казанской реки Ноксы.

Ранее, в рамках нацпроекта «Экология», в Татарстане реализовали 30 крупных мероприятий. Среди них — строительство очистных сооружений на Волге, рекультивация иловых полей и свалок. Общий объем инвестиций в охрану природы составил 106,8 млрд рублей, что позволило избежать ущерба в 117 млрд рублей и улучшить качество жизни 3,5 млн жителей.