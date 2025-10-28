Татарстан наращивает темпы жилищного строительства, делая ставку на развитие ключевых агломераций

На брифинге в Кабмине РТ министр строительства и архитектуры ЖКХ Марат Айзатуллин представил стратегию развития жилищного строительства в республике. Основной акцент делается на комплексном развитии трёх агломераций — Казанской, Камской и Альметьевской, где будет сосредоточено основное строительство жилья и инфраструктуры.

Казанская агломерация, являясь ключевой зоной роста, к 2050 году ожидает прирост населения более чем на 630 тысяч человек. Жилищный фонд здесь планируется увеличить на 54 млн кв. метров, основные объёмы строительства придутся на Казань, Лаишевский и Зеленодольский районы.

Камская агломерация включает 15 перспективных площадок с потенциалом строительства 6 млн кв. метров жилья для 200 тысяч человек. Крупнейшие проекты реализуются в Набережных Челнах, включая микрорайоны «Орловка» и «Замелинесь», а также в Нижнекамске.

Альметьевская агломерация, где мастер-план пока находится в разработке, нацелена на создание комфортной среды для удержания молодежи и квалифицированных кадров на юго-востоке республики. К 2050 году жилищный фонд в этом регионе планируется увеличить почти вдвое — до 27 млн кв. метров.