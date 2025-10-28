Татарстан поддерживает спрос на жилье через социальные программы

На брифинге в Кабмине РТ министр строительства и архитектуры ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил о тенденциях на рынке ипотечного кредитования. За 8 месяцев 2025 года объем выданной ипотеки в рублях сократился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество кредитов по договорам долевого участия уменьшилось на 23%. Несмотря на это, общий объем продаж жилья за 9 месяцев вырос на 21% и достиг 118,2 млрд рублей.

Для поддержки спроса и выполнения социальных обязательств в республике активно развиваются программы социальной ипотеки. Средняя стоимость квадратного метра по этим программам составляет около 100 тысяч рублей по республике и 115 тысяч рублей в Казани, что значительно ниже рыночных цен. Ежегодно вводится около 160 тысяч квадратных метров такого жилья.

Особое внимание уделяется поддержке участников СВО — одной семье уже предоставлено жилье, еще 14 состоят на учете. В 2025 году запланирована передача 549 жилых помещений многодетным семьям, молодым семьям, детям-сиротам и другим льготным категориям. На эти цели направлено около 2 млрд рублей из бюджета республики.