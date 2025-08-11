Татарстан – в тройке лидеров ПФО по регистрации прав дольщиков

Республика
11 августа 2025  11:20
Автор:
Владислав Косолапкин

Республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных прав участников долевого строительства на основании заявлений от застройщиков. В топ-3 также вошли Самарская область и Башкортостан.

С момента вступления в силу Федерального закона № 202-ФЗ, который разрешил застройщикам подавать документы в Росреестр без доверенности, в республике было зарегистрировано 11 447 объектов недвижимости в интересах дольщиков.

Только в 2025 году оформлено 5 183 права, что связано с новыми требованиями Федерального закона № 487-ФЗ, обязывающего застройщиков с 1 марта 2025 года подавать документы в электронном виде.

Лилия Бурганова, заместитель руководителя Росреестра Татарстана, отметила:

«Благодаря цифровизации процесса дольщики больше не несут расходов на ЭЦП – все документы подаются застройщиками онлайн. Это значительно ускоряет процедуру и повышает её прозрачность».

