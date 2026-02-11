Татарстан вошел в тройку российских лидеров по улучшению качества коммунальных услуг

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России по числу жителей, для которых было улучшено качество коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которые приводит ТАСС.

Согласно отчету ведомства, в республике за 2025 год и январь 2026 года в модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения удалось добиться ощутимых результатов для 813 тысяч человек.

По этому показателю Татарстан уступает только Удмуртской Республике, где положительные изменения коснулись 1,6 миллиона жителей. Третье место занимает Саратовская область с 685 тысячами человек.

В десятку наиболее результативных регионов также вошли Свердловская область, Мордовия, Башкортостан и ряд других субъектов РФ. В целом по стране за отчетный период качество коммунальных услуг было повышено для более чем 9,2 миллиона человек.