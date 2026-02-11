Татарстан вошел в тройку российских лидеров по улучшению качества коммунальных услуг

11 февраля 2026  07:41

Республика Татарстан заняла второе место среди регионов России по числу жителей, для которых было улучшено качество коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, которые приводит ТАСС.

Согласно отчету ведомства, в республике за 2025 год и январь 2026 года в модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения удалось добиться ощутимых результатов для 813 тысяч человек.

По этому показателю Татарстан уступает только Удмуртской Республике, где положительные изменения коснулись 1,6 миллиона жителей. Третье место занимает Саратовская область с 685 тысячами человек.

В десятку наиболее результативных регионов также вошли Свердловская область, Мордовия, Башкортостан и ряд других субъектов РФ. В целом по стране за отчетный период качество коммунальных услуг было повышено для более чем 9,2 миллиона человек.

 

