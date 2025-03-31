Татарстан вошёл в топ-15 регионов по зарплатам в малых населённых пунктах

По итогам 2024 года Республика Татарстан заняла 11-е место среди регионов России по уровню заработных плат в малых и средних населённых пунктах. Средний доход здесь составил 73,1 тыс. рублей, увеличившись за год на 23,3%.

Покупательная способность зарплаты в Татарстане оценивается в 3,71 по отношению к фиксированному набору товаров и услуг, а её размер достигает 90,4% от уровня доходов в крупных городах республики, пишет РИА Новости.

Соседи в рейтинге:

Мурманская область (10-е место) – 99,3 тыс. рублей, покупательная способность – 3,82.

Республика Коми (12-е место) – 88,3 тыс. рублей, покупательная способность – 3,67.

Лидеры рейтинга – северные регионы, где высокие зарплаты связаны с вахтовой работой:

Ямало-Ненецкий АО – 146,2 тыс. рублей (покупательная способность – 5,52). Ненецкий АО, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Чукотский АО.

Аутсайдеры – республики Северного Кавказа:

Чечня – 29,8 тыс. рублей (покупательная способность – 1,45).

Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия.

Исключения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и новые территории РФ не учитывались в исследовании.

Тренды:

В 2024 году зарплаты в провинции росли быстрее , чем в крупных городах.

Разрыв между доходами в малых и крупных населённых пунктах сократился с 25% (2022) до 13% (2024).

Данные подготовлены экспертами РИА Рейтинг на основе статистики за 2024 год.