Татарстан вошёл в топ-15 регионов по зарплатам в малых населённых пунктах

news_top_970_100
Республика
31 марта 2025  08:46

По итогам 2024 года Республика Татарстан заняла 11-е место среди регионов России по уровню заработных плат в малых и средних населённых пунктах. Средний доход здесь составил 73,1 тыс. рублей, увеличившись за год на 23,3%.

Покупательная способность зарплаты в Татарстане оценивается в 3,71 по отношению к фиксированному набору товаров и услуг, а её размер достигает 90,4% от уровня доходов в крупных городах республики, пишет РИА Новости.

Соседи в рейтинге:

  • Мурманская область (10-е место) – 99,3 тыс. рублей, покупательная способность – 3,82.

  • Республика Коми (12-е место) – 88,3 тыс. рублей, покупательная способность – 3,67.

Лидеры рейтинга – северные регионы, где высокие зарплаты связаны с вахтовой работой:

  1. Ямало-Ненецкий АО – 146,2 тыс. рублей (покупательная способность – 5,52).

  2. Ненецкий АОМагаданская областьХанты-Мансийский АО – ЮграЧукотский АО.

Аутсайдеры – республики Северного Кавказа:

  • Чечня – 29,8 тыс. рублей (покупательная способность – 1,45).

  • ИнгушетияДагестанКабардино-БалкарияКарачаево-Черкесия.

Исключения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и новые территории РФ не учитывались в исследовании.

Тренды:

  • В 2024 году зарплаты в провинции росли быстрее, чем в крупных городах.

  • Разрыв между доходами в малых и крупных населённых пунктах сократился с 25% (2022) до 13% (2024).

Данные подготовлены экспертами РИА Рейтинг на основе статистики за 2024 год.

news_right_column_240_400
Новости
Наиль Минвалеев назначен советником мэра Казани
С 31 марта 2025 года проезд по трассе «Алексеевское – Альметьевск» станет платным
Пенсионные изменения в 2025 году: кто сможет выйти на отдых?
Татарстан вошёл в топ-15 регионов по зарплатам в малых населённых пунктах
Курсы доллара и евро на 31 марта
«Автомобилист» вышел вперёд в серии с «Ак Барсом»
«Рубин» пропустил четыре безответных мяча от «Зенита»
Татарстан лидирует по притоку мигрантов в России