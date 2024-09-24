Татарстанцам рассказали, как осенью просыпаться легче

В Казанском федеральном университете рассказали, как помочь организму адаптироваться к новому режиму после того, как наступило пора осеннего равноденствия, день и ночь сравнялись по продолжительности. С этого момента ночи становятся длиннее, а световой день сокращается, что может негативно сказываться на самочувствии и настроении.

Врач-сомнолог Университетской клиники КФУ Лилия Шагиахметова объясняет, что сокращение светового дня влияет на выработку гормонов: «Солнечный свет способствует выработке серотонина – гормона счастья. Осенью, когда солнца становится меньше, у нас снижается работоспособность, настроение, повышается сонливость».

Удлинение темного времени суток приводит к повышенной выработке мелатонина – гормона сна, что также может вызывать вялость и упадок сил.

Чтобы оставаться бодрым в течение дня, сомнолог советует соблюдать режим, правильно питаться, бывать на свежем воздухе и получать достаточное количество витамина D. «Проснувшись, открывайте форточку и включайте яркий свет, чтобы помочь организму быстрее проснуться», – рекомендует Лилия Шагиахметова.

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов подтверждает, что с наступлением осени у многих людей может наблюдаться снижение настроения. «Особенно это заметно у людей, страдающих клинической депрессией», – отмечает психолог.

Преодолеть осеннюю меланхолию помогут прогулки на свежем воздухе, любимые занятия, общение с близкими, а также сбалансированное питание и полноценный отдых. «Важно уделять время себе и своим увлечениям, не зацикливаться на работе и не забывать отдыхать», – советует Ильдар Абитов.