Татарстанцы могут познакомиться с искусством Чечни

Здесь представлены более ста предметов из фондов Музея Чеченской Республики: работы чеченских художников второй половины XX — начала XXI веков, созданные в разных стилях жанрах, декоративно-прикладное искусство и предметы этнографии. Этнографическая коллекция включает образцы холодного и огнестрельного оружия, ювелирные украшения женского и мужского костюмов, изделия из керамики и меди, а также традиционные музыкальные инструменты.

Дни Чеченской Республики в Республике Татарстан проходят в рамках международного фестиваля "Восточный базар в Казани». Как рассказал генеральный продюсер фестиваля, директор Общественного фонда татарской культуры им. Рашита Вагапова Рифат Фаттахов, в Казань приехала большая делегация из Чечни – 85 человек. Делегацию возглавляет министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.

- Нам очень приятно открывать Дни культуры Чеченской Республики в Республике Татарстан. Наш народ старается оберегать, сохранять свои вековые традиции, обычаи. Чеченская Республика, как и Татарстан - это добрый дом, где все народы живут в мире и согласии, это регион, где не бывает конфликтов на почве межнациональной розни. И это все благодаря мудрой политике главы чеченской республики России Рамзана Ахматовича Кадырова. И сегодня наши главы регионов Рустам Минниханов и Рамзан Кадыров - это братья, которые всегда поддерживают друг друга во всех сферах, - подчеркнул министр культуры Чеченской Республики Иса Ибрагимов.