Татарстанец Сергей Рыжиков совершил третий выход в космос

Республика
28 октября 2025  18:31

Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков совместно с напарником Алексеем Зубрицким выполнил плановый выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Для Рыжикова это уже третий выход в безвоздушное пространство за время карьеры.

В течение шести с половиной часов космонавты устанавливали научную аппаратуру на внешней поверхности МКС, включая импульсный плазменный инжектор для эксперимента «Импульс» на модуле «Наука». Также в программу работ вошли замена кассеты в аппаратуре «Экран-М», очистка иллюминатора и перенос пульта управления манипулятором ERA.

Предыдущий выход российского экипажа в открытый космос состоялся менее месяца назад — 16 октября, когда космонавты также занимались монтажом научного оборудования на внешней поверхности станции.

Новости
