Татарстанская таможня пресекла ввоз контрафактных изделий из кожи экзотических рептилий

Сотрудники Татарстанской таможни выявили попытку незаконного ввоза крупной партии изделий из кожи редких рептилий через аэропорт Казани. Гражданин России 39 лет, прибывший рейсом из Стамбула, пытался провезти 612 единиц кожаных изделий, включая кошельки, портмоне и дамские сумки.

Согласно данным таможенной службы, продукция была изготовлена из кожи охраняемых видов рептилий - питонов, крокодилов, варанов и аспидовых змей. Общая стоимость изъятого товара оценивается приблизительно в 2 миллиона рублей.

При прохождении таможенного контроля пассажир предъявил сертификат СИТЕС, формально разрешающий ввоз подобной продукции. Однако экспертиза установила, что документ является поддельным. Все указанные в сертификате виды рептилий относятся к охраняемым международной конвенцией.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело.