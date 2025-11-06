Татарстанская таможня пресекла ввоз контрафактных изделий из кожи экзотических рептилий

news_top_970_100
Республика
6 ноября 2025  17:55

Сотрудники Татарстанской таможни выявили попытку незаконного ввоза крупной партии изделий из кожи редких рептилий через аэропорт Казани. Гражданин России 39 лет, прибывший рейсом из Стамбула, пытался провезти 612 единиц кожаных изделий, включая кошельки, портмоне и дамские сумки.

Согласно данным таможенной службы, продукция была изготовлена из кожи охраняемых видов рептилий - питонов, крокодилов, варанов и аспидовых змей. Общая стоимость изъятого товара оценивается приблизительно в 2 миллиона рублей.

При прохождении таможенного контроля пассажир предъявил сертификат СИТЕС, формально разрешающий ввоз подобной продукции. Однако экспертиза установила, что документ является поддельным. Все указанные в сертификате виды рептилий относятся к охраняемым международной конвенцией.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанская таможня пресекла ввоз контрафактных изделий из кожи экзотических рептилий
Правительство РФ планирует поэтапно снижать лимиты по НДС для бизнеса
Эксперт КФУ Андрей Большаков: Конституция РТ стала основой для международного признания региона
Тимур Билялов в пятерке сильнейших игроков по версии КХЛ по итогам недели
Производство из технической конопли запустится в Татарстане
В Татарстане зафиксировано снижение выпуска автотранспорта
В РТ для посещения главных новогодних елок дети должны быть привиты
В Набережных Челнах пресечена попытка создания самодельного оружия