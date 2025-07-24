Татарстанские школьники отличились в ЕГЭ по химии и литературе

Подробнее об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В Татарстане зарегистрировано более 16,5 тысячи участников ЕГЭ, включая выпускников из новых и приграничных территорий России. Средние баллы в РТ по всем предметам превысили общероссийские. Наибольший отрыв зафиксирован по литературе и химии - более чем на 11 баллов. Выпускники показали отличные результаты по иностранному языку и литературе - средний балл превысил 70.

Средний результат по русскому языку составил 65 баллов, что на 4,3 выше, чем в среднем по стране. В Бугульминском и Зеленодольском районах, Набережных Челнах и Вахитовском районе Казани этот показатель превысил 66 баллов. По профильной математике среднереспубликанский балл достиг 68,4 (на 6,5 балла выше общероссийского), а в некоторых районах - более 72.

Одной из ключевых задач, поставленных правительствами России и Татарстана, было увеличение числа школьников, выбирающих естественно-научные предметы. По сравнению с прошлым годом доля выпускников, сдававших профильную математику, выросла на 6,5%, физику - почти на 2%, химию - на 1%, информатику - на 0,5%, биологию - на 0,1%.

Татарстан традиционно входит в число лидеров по количеству стобалльных результатов. В этом году выпускники республики получили 313 высших оценок. Особенно заметен рост их числа на экзаменах по химии и информатике. Впервые 200-балльные результаты показали школьники из Атнинского и Тетюшского районов.

Среди лидеров по числу высокобалльников - лицей №131, химический лицей для одаренных детей, лицей №121 Казани и лицей №78 имени А.С.Пушкина в Набережных Челнах. Выпускники, набравшие 100 баллов, получат поощрение от Минобрнауки РТ - 15 тысяч рублей, а 200-балльники - 25 тысяч рублей.

В этом году более 2,5 тысячи выпускников воспользовались возможностью пересдать один экзамен, и свыше 80% из них улучшили свои результаты. Шесть школьников после пересдачи получили 100 баллов по профильной математике и литературе. Аттестат с отличием и медаль получили 3318 выпускников - почти на 100 больше, чем в прошлом году. Однако 111 претендентов не смогли подтвердить право на награду. Основные причины - недостаточные баллы на ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.

Однако некоторые выпускники не смогли преодолеть минимальный порог на экзаменах по химии, биологии, обществознанию, базовой математике и информатике. Для них предусмотрена пересдача в сентябре.

Ильсур Хадиуллин сообщил, что ведомство ведет переговоры с Минпросвещения РФ по поводу возможного сокращения уроков родного языка. Однако он успокоил, что сам предмет никуда не исчезнет, - недавно вышел приказ, закрепляющий его в программе. Сейчас в Татарстане используются три варианта учебного плана, где родной язык и литература занимают 2 - 3 часа в неделю. Министр подчеркнул, что цель республики - сохранить преподавание родного языка и литературы в прежних объемах.

Глава татарстанского минобра отметил, что новые федеральные стандарты упростили работу учителей: появились готовые программы по русскому языку и другим предметам, а также четкое поурочное планирование. Кроме того, с 1 сентября вводится новый предмет - «История родного края» (1 час в неделю), для которого уже подготовлены учебники.

При этом в республике растет интерес к экзаменам по родным языкам. В этом году ОГЭ по татарскому языку сдавали более 5,6 тысячи девятиклассников - на 1751 больше, чем в 2024-м. Среди одиннадцатиклассников ЕРЭ по родному языку выбрали 32 человека (в прошлом году - 7).