Татарстанский боксер Владимир Ямков одержал победу на Открытом европейском балканском чемпионате

Воспитанник казанского Суворовского училища Владимир Ямков одержал блестящую победу на Открытом европейском балканском чемпионате, который проходил в боснийском городе Пале. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всего континента.

Путь Ямкова к золотой медали был непростым. На пути к финалу он последовательно победил титулованных боксеров из Германии и Сербии. В решающем поединке ему противостоял многократный призер международных соревнований Данило Маркович из Черногории.

Наш земляк уверенно провел весь бой, выиграв первые два раунда, а в третьем завершил встречу досрочно — техническим нокаутом.

После победы Владимир поблагодарил своих наставников: личного тренера Альберта Салахова, тренеров сборной России и руководство колледжа ПГУФКСиТ.

«Эта победа — сигнал всему боксерскому миру, что российские спортсмены, несмотря ни на что, продолжают сражаться и побеждать», — отметил председатель Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.