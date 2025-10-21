Татарстанский боксер Владимир Ямков одержал победу на Открытом европейском балканском чемпионате

news_top_970_100
Республика
21 октября 2025  11:43
Автор:
Владислав Косолапкин

Воспитанник казанского Суворовского училища Владимир Ямков одержал блестящую победу на Открытом европейском балканском чемпионате, который проходил в боснийском городе Пале. Турнир собрал сильнейших спортсменов со всего континента.
Путь Ямкова к золотой медали был непростым. На пути к финалу он последовательно победил титулованных боксеров из Германии и Сербии. В решающем поединке ему противостоял многократный призер международных соревнований Данило Маркович из Черногории.
Наш земляк уверенно провел весь бой, выиграв первые два раунда, а в третьем завершил встречу досрочно — техническим нокаутом.
После победы Владимир поблагодарил своих наставников: личного тренера Альберта Салахова, тренеров сборной России и руководство колледжа ПГУФКСиТ.
«Эта победа — сигнал всему боксерскому миру, что российские спортсмены, несмотря ни на что, продолжают сражаться и побеждать», — отметил председатель Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский школьник завоевал две золотые медали на чемпионате мира по кунг-фу в Китае
Госдума ужесточила ответственность за срыв подготовки к отопительному сезону
В Татарстане ожидается аномально теплый конец октября
Борьба с коррупцией на стройке и в ЖКХ:
Борьба с коррупцией на стройке и в ЖКХ:
Отец Илона Маска, прилетевший в Казань, попробовал чак-чак
В Казани до конца года отремонтируют аварийный коллектор на Дубравной
Татарстанский боксер Владимир Ямков одержал победу на Открытом европейском балканском чемпионате
В Казани произошло жестокое нападение на девушку в жилом комплексе «Родина»