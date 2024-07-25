Темпы реконструкции коммунальных сетей в РТ еще недостаточные

Еще до выступления спикеров была озвучена информация о том, что в текущем году Татарстан занял второе место по объемам строительства и модернизации коммунальных сетей. Лучше ситуация, если, конечно, здесь уместно слово «лучше», только в Свердловской области. Это достижение в положительную сторону повлияло на жизнь 4,2 тысячи татарстанцев.

План выполнен на 65 и 46%

Как сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, изначально за пару лет, 2023-й и 2024-й, планировалось заменить 124,7 км сетей в Татарстане. Из них почти 63 км - это сети теплоснабжения, 42,6 км - сети водопровода и 19,2 км - сети канализации. В прошлом году объем финансирования программы составил 1,902 млрд рублей. Работы были выполнены на 19 объектах. Отремонтировано более 37 км инженерных сетей.

В этом году планируется выполнить реконструкцию еще 87,3 км сетей на 48 объектах. На сегодня общий объем выполнения строительно-монтажных работ составляет 65%.

Заказчиками работ выступают Главное управление инженерных сетей РТ, АО «Татэнерго», АО «Казэнерго» и МУП «Водоканал» по тем мероприятиям, которые реализуются в рамках инвестиционных программ организаций. В реализации программы участвуют 10 муниципальных образований: Агрызский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Нижнекамский, Сармановский, Чистопольский районы, а также города Набережные Челны и Казань.

В прошлом году освоили 1,9 млрд рублей. А уже в текущем году на ремонт коммунальной инфраструктуры заложены 2,8 млрд рублей. Эти средства разделены на республиканские программы, затрагивающие сферы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Марат Айзатуллин кратко рассказал о каждой из этих сфер. Так, в сфере водоснабжения действует программа по обеспечению населения питьевой водой. На нее будет потрачена львиная доля выделенных средств - 1,2 млрд рублей. Их должно хватить на 101 объект.

«Всего» каких-то 388 млн

В области водоотведения реализуемая сейчас программа модернизации очистных сооружений и капремонта канализационных сетей требует намного меньше - «всего» каких-то 388 млн рублей. Но с другой стороны, и реконструируют по ней в этом году только 11 объектов.

В сфере теплоснабжения реализуется программа ремонта сетей газопотребления и замены котлов в котельных. По ней будет установлено 77 котлов на 40 объектах за «смешные» для коммунальщиков деньги - 65 млн рублей.

Также Айзатуллин доложил, что для реконструкции сетей газораспределения работы проведут на 43 объектах на сумму 148 млн рублей. На данный момент процент выполнения составляет 46.

В республике также действуют и большие федеральные программы. Характерный пример - «Оздоровление Волги». Именно за счет бюджета данной программы уже завершают реконструкцию очистных сооружений Казани. «Объем финансирования текущего года составляет 2,1 млрд рублей, включая средства федерального бюджета - 1,7 млрд рублей. На сегодня готовность объекта составляет 84%», - пояснил министр. А уже после завершения реконструкции очистные сооружения будут принимать 650 тысяч кубических метров воды ежесуточно вместо нынешних 450 тысяч.

Еще три спикера, а именно заместитель генерального директора АО «Татэнерго» по стратегическому развитию Рим Галиахметов, генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов и первый заместитель генерального директора МУП «Водоканал» Марат Салахов, рассказали, как обстоят дела с реконструкцией сетей на их предприятиях. Для примера отметим, что износ сетей «Казэнерго» достиг 59%. Что вполне можно счесть критическим уровнем. Заменить в этом году они планируют 14,72 км из них. Или 2,1%.

Чем больше абонентов, тем быстрее отремонтируют

Корреспондента «КВ» заинтересовало: а сколько изношенных труб от их общего количества поменяли за последние годы на всех трех стратегических предприятиях коммунальной сферы Татарстана? Ответы от всех трех спикеров были примерно схожи. Процент обновления по году колебался от 2,1 до 2,9. Причем Галиахметов честно признался, что в прошлом году этот процент уменьшился по сравнению с позапрошлым годом, хотя средств было выделено больше. Об этом красноречиво свидетельствовал представленный на большом экране конференц-зала правительства график, согласно которому в 2019 году при тратах в 1,2 млрд рублей удалось заменить больше сетей, чем в 2023 году, когда было потрачено на миллиард больше. Сам представитель «Татэнерго» так объяснил сей парадокс: сильно подорожали используемые материалы - намного больше величины официальной инфляции. Галиахметов отметил, что если в 2020 году удельная стоимость замены квадратного метра теплосетей обходилась примерно в 70 тысяч рублей, то к прошлому году данный показатель увеличился вдвое - до 147,3 тысячи рублей. А Салахов отметил следующий факт: чтобы «выйти в ноль», то есть чтобы общий процент износа не увеличивался каждый год, им надо обновлять как минимум 3,5% от изношенных сетей. 2,1% - это, конечно, немного меньше, чем требуется.

При такой нехватке средств «КВ» заинтересовало, как на предприятиях определяют приоритетность ремонтируемых объектов. Все три спикера сошлись на том, что с помощью сложных для понимания обывателем методов предварительно определяют наиболее слабые места. С них и начинают ремонт. Салахов добавил, что большое значение имеет количество абонентов, которые пользуются той или иной трубой. Чем их больше, тем быстрее ее отремонтируют. А вот количество жалоб от населения на конкретный объект никак не влияет на очередность реконструкции. Поскольку, как сказал представитель «Татэнерго», до жалоб они дело не доводят.